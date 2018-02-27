Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оставил Труханова при должности

Вторник, 27 февраля 2018, 16:15

Соломенский районный суд Киева не отстранил одесского мэра Геннадия Труханова от должности.

Соответствующее решение приняла во вторник коллегия судей во главе с председательствующим судьей Дмитрием Кратко.

"Ходатайство... оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении.

Как известно, 27 февраля суд рассматривал ходатайство прокуратуры об отстранении одесского мэра от должности на время расследования.

Прокурор САП Виталий Кравец после окончания заседания сообщил журналистам, что прокуратура обжалует решение суда.

Рассмотрение этого ходатайства суд начал еще 22 февраля, но перенес заседание на 27 февраля из-за проблем с компьютером и микрофонами.

23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.

13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявления подозрения Труханову и троим чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.

В 2016 году Одесская городской совет купил помещения бывшего завода "Краян", по версии следствия, переплатив в 2 раза.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Позже САП подала апелляцию на решение, но 26 февраля суд подтвердил меру пресечения Труханову.

Кроме этого, 26 февраля суд арестовал имущество Труханова.

1 марта суд рассмотрит такое же ходатайство об отстранении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

София Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: