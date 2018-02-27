Суд оставил Труханова при должности

Соломенский районный суд Киева не отстранил одесского мэра Геннадия Труханова от должности.

Соответствующее решение приняла во вторник коллегия судей во главе с председательствующим судьей Дмитрием Кратко.

"Ходатайство... оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении.

Как известно, 27 февраля суд рассматривал ходатайство прокуратуры об отстранении одесского мэра от должности на время расследования.

Прокурор САП Виталий Кравец после окончания заседания сообщил журналистам, что прокуратура обжалует решение суда.

Рассмотрение этого ходатайства суд начал еще 22 февраля, но перенес заседание на 27 февраля из-за проблем с компьютером и микрофонами.

23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.

13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявления подозрения Труханову и троим чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 миллионов гривен убытков.

В 2016 году Одесская городской совет купил помещения бывшего завода "Краян", по версии следствия, переплатив в 2 раза.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь", хотя мэр утверждал, что сам пришел в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен, но Соломенский суд Киева отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Позже САП подала апелляцию на решение, но 26 февраля суд подтвердил меру пресечения Труханову.

Кроме этого, 26 февраля суд арестовал имущество Труханова.

1 марта суд рассмотрит такое же ходатайство об отстранении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.