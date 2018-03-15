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Савченко призвала украинцев к военному перевороту

Четверг, 15 марта 2018, 12:54

Народный депутат Надежда Савченко призывает украинских граждан и военных свергнуть "преступную власть Порошенко".

Об этом она рассказала после допроса в СБУ.

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - сказала Савченко.

 
фото эльдара сарахмана, уп

Она добавила, что такого понимания "нет в командовании, потому что там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ".

"Но есть много военных, которые понимают, что происходит", - сказала Савченко. 

Она обвинила украинскую власть "в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко".

"И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России", - сказала Савченко.

Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.

"Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно", - сказала Савченко.

При этом она не ответила ни на один вопрос журналистов, хотя перед допросом обещала, что ответит.

Как известно, ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки явилась в СБУ. 

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. 

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко Надежда
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