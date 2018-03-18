Путин прокомментировал "выборы", которых не было в Украине

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Украины о недопуске граждан РФ в дипучреждения для "голосования" 18 марта.

На брифинге в своем избирательном штабе вечером 18 марта, который транслировал РИА Новости, Путин заявил, что это "безобразие".

"Это нарушение всех международных норм... Россия ничем отвечать не будет. Для нас Украина - братский народ и мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - заявил он.

Также Путин отметил, что "пока что никаких конституционных реформ" не планирует, а на вопрос, допускает ли он участие в выборах в 2030 году, заявил: "Это немножко смешно ... Давайте посчитаем ... Я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет".

Также говоря о том, почему россияне за него голосовали, заявил, что России "нужен прорыв": "Перед нами стоят непростые задачи, и нам нужен прорыв, рывок, мы можем это сделать".

18 марта в РФ прошли президентские "выборы", на которых, по данным экзит-полов Владимир Путин набрал от 73 до 76% голосов избирателей, явка на "выборах" составила 59,93%.

Как известно, 23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. Не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых двух условий", - заявил Климкин.

16 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипучреждений для участия в "выборах" президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В украинском МИД отметили, что после ноты МИД в феврале Россия не прислала ни одного ответа, однако после заявления Авакова в МИД поступили десятки нот от России.

18 марта "выборы" в аннексированном Крыму Россия проводила.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила , что нарушений недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипучреждениях выявлено не было.