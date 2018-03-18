Путін прокоментував "вибори", яких не було в Україні

Президент РФ Володимир Путін прокоментував рішення України про недопуск громадян РФ до дипустанов для "голосування" 18 березня.

На брифінгу у своєму виборчому штабі ввечері 18 березня, який транслював РІА Новини, Путін заявив, що це "неподобство".

"Це порушення усіх міжнародних норм ... А Росія нічим не відповідатиме. Для нас Україна - братський народ і ми не будемо відповідати якимись обмеженнями, а зробимо, щоб українці відчували себе в Росії як вдома", - заявив він.

Також Путін зазначив, що "поки що ніяких конституційних реформ" не планує, а на питання, чи допускає він своє повернення у президентське крісло у 2030 році, якщо не змінить Конституцію, заявив: "Це трошки смішно ... Давайте порахуємо ... Я що, до 100 років тут буду сидіти? Ні".

Також кажучи про те, чому росіяни за нього голосували, заявив, що Росії "потрібен прорив": "Перед нами стоять непрості завдання, і нам потрібен прорив, ривок, ми можемо це зробити".

18 березня в РФ відбулися президентські "вибори", на яких, за даними екзит-полів, Володимир Путін набрав від 73 до 76% голосів виборців, явка на "виборах" сягнула 59,93%.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.

"Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. Не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших двох умов", - заявив Клімкін.

16 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у "виборах" президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

В українському МЗС зазначили, що після ноти МЗС у лютому Росія не надіслала жодної відповіді, однак після заяви Авакова до МЗС надійшли десятки нот від Росії.

18 березня "вибори" у анексованому Криму Росія проводила.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що порушень недопуску громадян РФ на виборчі дільниці у російських дипустановах виявлено не було.