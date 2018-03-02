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Пучдемон отказался от претензий на пост главы Каталонии

Пятница, 2 марта 2018, 00:05

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался вновь возглавить регион.

Об этом он заявил в видеообращении из Брюсселя, передает AFP.

"Я не буду бороться за пост президента региона",  подчеркнул Пучдемон.

При этом он призвал поддержать Йорди Санчеса  сторонника независимости Каталонии, который находится под стражей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как известно, 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на должность главы Каталонии должен появиться в парламенте, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах.

Дистанционного присутствия с помощью видеосвязи регламент не предусматривает.

Правительство Испании предостерегало Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками.

Темы: ИспанияКаталония
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