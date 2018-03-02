Пучдемон отказался от претензий на пост главы Каталонии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался вновь возглавить регион.

Об этом он заявил в видеообращении из Брюсселя, передает AFP.

"Я не буду бороться за пост президента региона", – подчеркнул Пучдемон.

При этом он призвал поддержать Йорди Санчеса – сторонника независимости Каталонии, который находится под стражей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Как известно, 21 декабря в Каталонии состоялись досрочные выборы в региональный парламент. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Согласно законодательству, перед началом первого раунда голосования кандидат на должность главы Каталонии должен появиться в парламенте, чтобы представить свою программу и принять участие в дебатах.

Дистанционного присутствия с помощью видеосвязи регламент не предусматривает.

Правительство Испании предостерегало Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками.