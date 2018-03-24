Омбудсмен: Во время задержания Савченко нарушили законодательство

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания нардепа Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Обмудсмена.

"Данный факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", - заявили Денисова.

"Учитывая ситуацию, я лично как Омбудсмен, в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко", - добавила Денисова.

Как известно, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко сроком на 59 суток, до 20 мая.

При этом судья признал безосновательным задержание Савченко 22 марта, но применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога.

В решении суда отмечается, что Савченко не осуществила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, намеревалась его совершить.

22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил о подозрении нардепу Надежде Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.



22 марта следователи СБУ задержали Савченко в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.





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