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Омбудсмен: Під час затримання Савченко порушили законодавство

Субота, 24 березня 2018, 12:12
Омбудсмен: Під час затримання Савченко порушили законодавство

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що під час затримання нардепа Надії Савченко було порушено вимоги чинного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Обмудсмена. 

"Даний факт підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив в залі суду позбавлену свободи Надію Савченко. Водночас, слідчий суддя задовільнив клопотання слідчого СБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату", - заявили Денісова.

"З огляду на ситуацію, я особисто як Омбудсмен, у подальшому здійснюватиму контроль за додержанням конституційних прав Савченко", - додала Денісова.

Як відомо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату України Надії Савченко терміном на 59 діб, – до 20 травня 2018 року.

При цьому суддя визнав безпідставним затримання Савченко 22 березня 2018 року, але застосував до неї запобіжний захід у вигляді арешту без визначення розміру застави.

У мотивувальній частині ухвали суддя зазначив, що Савченко не вчинила завершеного злочину, а лише, на думку слідства, мала намір вчинити.

22 березня генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Українська правда
Теми: Савченко Надіяправа людини
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