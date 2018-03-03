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Вице-президент Еврокомиссии два дня говорил с Украиной и Россией о газе

Суббота, 3 марта 2018, 21:15
Марош Шефчович

Украина и Россия в ходе консультаций с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

Об этом сообщила журналисту Радио Свобода в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен.

По ее словам, в течение 2 и 3 марта Шефчович провел консультации по газовому спору с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

Руководство "Нафтогаза" проинформировало вице-президента Еврокомиссии, что нынешняя ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а "Нафтогаз" заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.

В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчовича призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил вице-президент.

Было отмечено также, что Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.  "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

1 марта стало известно, что "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" по контракту и вернул полученную предоплату.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета безопасности и обороны Украины в тот же день заявил, что дефицит газа в Украине – около 10 млн куб м в сутки. Он предложил ограничить потребление газа на 3-4 марта, когда еще ожидается холодная погода.

2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением, сложившаяся в последние дни, преодолена. 

Больше о ситуации с поставками газа читайте в материале "Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и закрытых школах. 

Темы: газЕврокомиссия
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