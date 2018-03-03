Заместитель генсека ООН: мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер считает, что нужно лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины.

Об этом она заявила на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины и пути вперед, которая проходила в Брюсселе, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на новостное издание ООН.

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыта миром", - заявила Мюллер, которая также является заместителем координатора по чрезвычайным ситуациям.

"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей", - добавила она.

По словам Мюллер, человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - впечатляющие. Более 2530 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делать невозможные выборы", - предупреждала она.

По словам Мюллер, восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире".

Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую представляют мины, особенно вдоль линии соприкосновения, включая пропускные пункты.

"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", - подчеркнула Мюллер.

Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию разграничения".