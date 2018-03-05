"Укрэксимбанк" засветил цену тепловозов General Electric

ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" 3 марта обнародовало в системе "Прозорро" отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона гривен (с НДС) для последующей передачи в лизинг.

Об этом сообщают "Наші гроші".

В отчете приведено количество заказанных тепловозов ТЕ33АС производства "Дженерал электрик компани" (США) - 30 штук, и их стоимость – 4,68 млн долларов (с НДС).

При этом в пресс-службе УЗ утверждают, что тепловозы обойдутся Украине примерно в 3,5 млн долларов за единицу. "Около 800 тысяч из этой суммы останется в бюджете в виде НДС. Почти 0,4 млн долларов останется в Украине за счет локализации производства", - отмечают в компании.

Срок действия договора определен 28 февраля 2019 с возможностью продления.

Никаких других подробностей в обнародованном отчете не приведено.

Ранее ЭП обнародовала письмо "Укрэксимбанка" в адрес вице-премьер-министра Владимира Кистиона, в котором государственный банк сообщил, что осуществит 100% предоплату за 30 локомотивов "в сумме не более 140,4 млн долларов с НДС". В письме банк попросил способствовать устранению (ослаблению) регуляторных ограничений Нацбанка для проведения расчетов по сделке.

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Экономическая правда