Суд разрешил досмотр, а не снесение городка под ВР

Демонтаж палаточного городка у Верховной Рады и задержание людей 3 марта незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, разрешало только досмотр.

Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет народный депутат Мустафа Найем.

"У меня есть все основания полагать, что действия сотрудников Национальной полиции в субботу у Верховной Рады были сомнительны с точки зрения законности, непропорциональны, нецелесообразны и выходили за рамки принятой международной практики", - написал он.

Депутат добавил, что сам факт задержания людей в субботу не имел под собой никакого юридического обоснования.

"На фото решение суда, на основании которого действовали сотрудники НПУ в субботу под Верховной Радой. Согласно документу, известный судья Белоцерковец дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено", - написал Найем.

Он добавил, что обыск и осмотр не предполагают снос помещения или имущества, а задержание граждан в ходе обыска возможно только, если лицо застали при покушении или совершении преступления, либо непосредственно после совершения преступления, предусматривающего наказание в виде лишения свободы.

"В этих случаях полицейские должны были зафиксировать эти факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - напомнил Найем.



Согласно официальным данным, в субботу было задержано 111 человек, но составлено всего 4 протокола об административных правонарушениях.

"Из чего вытекает, что все задержания были противозаконными и единственный статус, который могли иметь задержанные на коленях – это свидетели. Но в законодательстве нет ни одной нормы, которая бы давала право правоохранительным органам задерживать свидетелей происшествия", - подытожил Найем.



Как известно, 27 февраля после принятия в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде из Мариинского парка убрали часть палаток, поскольку принятие этого документа было одним из требований участников акции протеста.

Утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле ВР.

Сообщалось о 50 задержанных и доставленных в отделения полиции участников акции под ВР. Позже в полиции уточнили, что в райотделения доставили более 100 жителей палаточного городка, а в лагере обнаружили и изъяли 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Также в полиции сообщили о 4 правоохранителях, которые получили ранения в ходе стычек.

Фото правоохранителей, которые держат задержанных на коленях в снегу, вызвало волну возмущения в соцсетях.



Представитель МВД Артем Шевченко заявил, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой не было унижением.

Ряд правозащитных организаций заявили, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время штурма палаточного городка.