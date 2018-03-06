Боевики обстреляли жилые кварталы Счастья – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля за ситуацией на Донбассе зафиксировала обстрел боевиками жилых кварталов населенного пункта Счастье Луганской области.



Соответствующее сообщение обнародовал 6 марта пресс-центр штаба АТО.



"Боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями, по жилым кварталам населенного пункта Счастье", - говорится в сообщении.



Боевики стреляли из минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам мирных жителей Счастье.



Наблюдатели (мобильной) группы группы "Новоайдар" зафиксировали попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская, 1, Приозерная, 3, Матросова, 12, Республиканская, 27, Гагарина, 4, Центральная, 12 а также по детскому саду "Звездочка".

В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.





Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь не открывали, отмечают украинские военные СЦКК.



"Указанное свидетельствует о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать всеобъемлющий режим прекращения огня, а также откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", – резюмируется в сообщении.