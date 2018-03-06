Двух подозреваемых в подрыве союза венгров в Ужгороде взяли под стражу

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых во взрыве в Обществе венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Одному из участников подрыва офиса союза венгров, гражданину Украины Билобородько, суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога. В ходе судебного заседания стало известно, что подозреваемый является кадровым военным и участвовал в АТО.

Второму подозреваемому суд избрал такую же меру пресечения - 60 суток под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, дело о подрыве офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля переквалифицировано в теракт.

Напомним, Национальная полиция раскрыла два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.

27 февраля на подоконник здания было установлено и взорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению в подрыве задержаны трое украинцев, один - в Черкассах, двое - в Кропивницком.

Ранее, 4 февраля, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ. Он находится в розыске.

Европейская правда