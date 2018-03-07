Союз венгров Закарпатья хочет введения в регион постоянной миссии ОБСЕ

Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призывает развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Об этом говорится в официальном заявлении ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья", сообщает "Закарпаття online".

В заявлении говорится, что общество "приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива".

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Впрочем, представители венгерского меньшинства утверждают, что сейчас решается вопрос о постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье. Заместитель председателя "Общества венгерской культуры Закарпатья" Иосиф Борто в комментарии "Громадському радіо" рассказал о результатах встречи с представителями ОБСЕ.

"Возглавляет их делегацию Джорджио Зелькович, и я с ним разговаривал. Мы обсудили несколько вопросов, в том числе террористическую атаку на офис Общества венгерской культуры Закарпатья. Мы договорились с ним, что после проведенного мониторинга он сделает предложение своим руководителям, чтобы на Закарпатье на постоянной основе работали представители ОБСЕ", - заявил Борто.

Напомним, Национальная полиция раскрыла два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде.

27 февраля на подоконник здания было установлено и подорвано самодельное взрывное устройство. По подозрению во взрыве задержали трех украинцев, одного - в Черкассах, двух - в Кропивницком.

4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в этом поджоге Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух поляков.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья, который действовал по указанию ФСБ. Он находится в розыске.

Европейская правда