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Только один из десяти украинцев общественно активен – опрос

Среда, 7 марта 2018, 13:06

87% граждан Украины во время опроса заявили, что не участвуют в общественной деятельности.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом 7% опрошенных отметили, что вовлечены в общественную деятельность. Немного более активной считает себя молодежь - более 10% опрошенных указывают, что привлечены к общественной деятельности. Наименьший уровень вовлеченности наблюдается на востоке страны - только 2%.

85% опрошенных сказали, что не являются членами никаких общественных объединений.

 
 

Исследование показало, что респонденты старшего возраста чаще являются членами религиозных объединений, а младшие чаще участвуют в общественных организациях. Членами же профсоюзов в основном становятся люди среднего возраста.

Также опрос выявил, что население невысоко оценивает развитие гражданского общества в Украине. Так, около трети опрошенных оценили его уровень как средний, и столько же как в целом низкий.

Исследование проведено с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3.

 
 

Украинская правда
Темы: опрособщество
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