Мусульманская община заявила о давлении со стороны правоохранителей

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" шейх Саид Исмагилов считает, что обыски в Исламском культурном центре, которые прошли 6 марта, является давлением на мусульман.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве 7 марта.

Муфтий представил записи с камер наблюдения во время обысков, и отметил, что так называемые запрещенные книги могли подбросить сами правоохранители.

По его словам, представители прокуратуры и службы безопасности приехали в Исламский культурный центр в Киеве около 6.20 утра. К тому времени на территории центра находился только охранник, которому запретили звонить представителям центра, чтобы сообщить об обыске.

"Понятые были только те, которых правоохранители привели с собой", - сказал Исмагилов.

По словам юриста центра Ольги Башей, понятыми были дети 1997-2000 годов рождения, которые "не понимали где они и что должны делать".

Муфтий отметил, что сначала правоохранители требовали открыть двери частной лавки, расположенной на территории центра, но пока охранник искал ключи, они ломом выломали дверь и собрали какие-то вещи в черный пакет, который вынесли за территорию обысков.

"Представить не могу, чтобы вот так приехали в Киево-Печерскую лавру и без религиозных представителей ломом выломали двери лавки там", - заявил он.

Религиозный представитель мусульман добавил, что собранные в черный пакет вещи в магазине были вынесены за территорию центра без понятых или охранника, а позже правоохранители вернулись с ним и сказали, что нашли запрещенную литературу, которую якобы нашли в магазине.

"За то время, пока их не было, было достаточно, чтобы что-то подбросить. Хорошо, что подбросили книги, а не оружие, как это делали в России", - сказал Исмагилов.

По его словам, после обыска в магазине, правоохранители перешли на третий этаж центра, где проходят занятия для детей.

"По требованию правоохранителей охранник открыл учительскую комнату, где учителя обычно отдыхают. Туда без понятых или иных представителей прокуратуры или СБУ, без охранника центра зашел мужчина с сумкой. Позже он вышел и пригласил туда уже понятых, при которых снова "нашли" запрещенные книги ", - сказал он.

Муфтий добавил, что среди учителей исламского культурного центра нет мусульман.

И уточнил, что в целом представителями прокуратуры и службы безопасности изъяли 54 экземпляра одной и той же книги и еще несколько брошюр.

"Мы сначала удивились, зачем изымать одну и ту же книгу в таком количестве. Но когда пресс-секретарь прокуратуры заявила, что было изъято более 100 экземпляров запрещенной литературы, то стало понятно, что это было сделано для количества. В целом же было всего восемь наименований книг", - сказал он

"Мусульмане Украины обеспокоены таким отношением правоохранителей. Никогда не поверил бы, что такое возможно в Украине. Но это уже 4 обыск, было подбрасывание книг в квартирах. Как религиозный представитель, я обеспокоен и должен заявить о давлении ", - сказал Исмагилов.

Он добавил, что это может быть связано с межрелигиозной борьбой.

В свою очередь пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец заявила, что информация о преследовании религиозных организаций со стороны прокуратуры не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что СБУ и прокуратура искали запрещенные книги в Исламском культурном центре.