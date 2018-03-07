Убийство Ноздровськой: Следствие нашло неоднозначные записки Россошанского

Правоохранители нашли две записки подозреваемого Юрия Россошанского, в одной из которых он признается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой, а в другой отрицает причастность к преступлению.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда от 2 февраля.

"В одной записке он признается в совершении умышленного убийстве… а в другой – отрицает свою причастность", – говорится в материалах.

Отмечается, что записки были найдены во время осмотров места происшествия 10 и 17 января.

Россошанский во время допроса сказал, что написал их "лично без постороннего давления" и адресовал жене и дочери.

Кроме того, подозреваемый рассказал, что записку с отрицанием он написал "с целью избежания ответственности и в связи с тем, что судебная и правоохранительная система Украины несовершенна и заангажирована".

По утверждению полиции, в записках "изложены обстоятельства совершения им (Россошанским – УП) преступления".

В рещении также указывается, что следствие обратилось в суд с просьбой предоставить образцы почерка Россошанского, чтобы подтвердить авторство записок и определенить состояние лица во время их написания.

Суд удовлетворил ходатайство Нацполиции, предоставив доступ к письменному заявлению Россошанского на передачу продуктов питания и других вещей в СИЗО.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Позже стало известно, что задержанный – Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный – реальный убийца, но полиция заявляет, что Россошанский обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

Сам подозреваемый то признавал вину, то отрицал причастность к убийству.