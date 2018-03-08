США изучают ситуацию с отравлением Скрипаля

Вашингтон подключился к изучению инцидента с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Укринформ".

"Мы сейчас рассматриваем это, и я буду держать вас в курсе, как только мы получим дополнительную информацию о развитии событий в этом вопросе", - подчеркнула Сандерс.

Этим она ответила на вопрос журналиста о том, не собираются ли США вводить санкции против РФ из-за применения нервно-паралитического вещества для убийства на территории другой страны. В пример была поставлена ситуация с санкциями против режима Пхеньяна, который в свое время использовал газ VX для политического убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур.

Ранее полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

Как сообщалось, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом.

Бывший русский шпион Сергей Скрипач и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.