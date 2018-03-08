Сутки в АТО: 3 обстрела, есть раненый

За прошедшие сутки, 7 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины – один военнослужащий получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.

На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.