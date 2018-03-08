Доба в АТО: 3 обстріли, є поранений

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Четвер, 8 березня 2018, 06:23

За минулу добу, 7 березня, бойовики 3 рази порушили режим тиші – один військовослужбовець зазнав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Повного припинення режиму тиші і надалі немає. Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати українських захисників до бойових протистоянь", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського, з великокаліберних кулеметів – неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї позиції сил АТО у районі Красногорівки.

Теми: АТО
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