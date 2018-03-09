Порошенко порадовался, что ЕК увидела и оценила украинские реформы

Президент Петр Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за решение о предоставлении Украине 1 млрд евро финансовой помощи.

Об этом глава государства заявил 9 марта.

По мнению Порошенко, этим решением Еврокомиссия признает прогресс Украины в реформах.

Щиро вдячний Президенту @JunckerEU та всім членам Єврокомісії за рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною. pic.twitter.com/BPQ6W5UOtz — Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018

Как известно, 9 марта Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.