Порошенко порадовался, что ЕК увидела и оценила украинские реформы
Президент Петр Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за решение о предоставлении Украине 1 млрд евро финансовой помощи.
Об этом глава государства заявил 9 марта.
По мнению Порошенко, этим решением Еврокомиссия признает прогресс Украины в реформах.
Щиро вдячний Президенту @JunckerEU та всім членам Єврокомісії за рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною. pic.twitter.com/BPQ6W5UOtz— Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018
Как известно, 9 марта Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.