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Порошенко порадовался, что ЕК увидела и оценила украинские реформы

Пятница, 9 марта 2018, 15:33

Президент Петр Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за решение о предоставлении Украине 1 млрд евро финансовой помощи.

Об этом глава государства заявил 9 марта.

По мнению Порошенко, этим решением Еврокомиссия признает прогресс Украины в реформах.

Как известно, 9 марта Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Украинская правда
Темы: ЕврокомиссияПорошенкоденьги
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