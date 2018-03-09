"Перемирие" в АТО: погиб нацгвардеец, 1 военный ранен

Вследствие вражеского обстрела в пятницу погиб один украинский военный, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Всего в течение дня зафиксировано два обстрела опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.

"Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что в окрестностях Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки", - сообщили в штабе.

В то же время сайт МВД сообщил, что 9 марта в 2:00 ночи от пули вражеского снайпера погиб боец Нацгвардии Юрий Луговской.

Он был военнослужащим воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Луговской, 1994 года рождения, родился и проживал в городе Червоноград Львовской области. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдонимом Барет. Был активным участником Революции Достоинства, участвовал в боях за Иловайск.