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Сытник: В СБУ видят заявки на прослушивание и играют против НАБУ

Вторник, 17 апреля 2018, 18:12

Подразделение "К" Службы безопасности видит все заявки Национального антикоррупционного бюро на прослушивание и использует это, чтобы навредить работе бюро.

Об этом он заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью "Укринформу", обнародованном 17 апреля.

"Скажу откровенно, мы очень осторожно подходим к использованию возможностей СБУ для осуществления прослушивания. Мы видим: на прослушку не поставишь - шанс у операции есть, а поставишь – шанса нет. Подразделение "К" СБУ видит все наши заявки на прослушивание. И они используют эту осведомленность, чтобы повредить нам в работе", - сказал Сытник.

"Несмотря на эти мои слова, я хочу заверить, что с уважением отношусь к председателю Службы безопасности и тех ребят, которые занимаются непосредственно тем, чем должна заниматься спецслужба", – заверил директор НАБУ.

По его словам, НАБУ вынуждено работать с учетом возможного слива информации об их негласных следственных действиях.

"Риски есть. Их можно было бы избежать в случае принятия парламентом законопроекта, который дает бюро право на автономное прослушивание. Этот законопроект одобрен комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и уже полтора года лежит в парламенте. Депутаты, видимо, боятся его принимать", – сказал Сытник.

На вопрос, оправилось ли бюро после того, как в декабре 2017 года СБУ разоблачила часть агентурной сети НАБУ, Сытник отметил:

"Это был неприятный удар со стороны подразделения "К" СБУ. Я был бы не искренним, если бы сказал, что это прошло бесследно для НАБУ. Но, если откровенно, мы постоянно ждем удара и пытаемся себя закалять".

По его словам, последние два года "на НАБУ осуществлялась целая волна атак".

"И мы понимаем, что в ближайшем будущем это - наша реальность. Поэтому стараемся устойчиво держать удар и идти дальше, потому что другого выхода ни у нас, ни у Украины нет", - заявил руководитель НАБУ.

Также Сытник заверил, что расследование в отношении коррупции в Государственной миграционной службе продолжается, хоть "того максимума, которого хотели достичь во время этой спецоперации, к сожалению, уже не получится".

"Вместе с тем, мы дальше движемся в этом деле следственным путем. Также неплохо и то, что одна из фигурантов этого производства (первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова - ред.) освобождена от должности", - сказал он.

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29 ноября 2017 года Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС. Тогда же в конспиративных помещениях НАБУ прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы, а СБУ, ведя прослушку для бюро, "завербовала" Пимахову для давления на бюро.

После того Пимахова выступила с обличительным заявлением и заверила, что сама обратилась к правоохранителям, не зная, что Сергей Титенков – агент НАБУ.

Луценко назвал методы НАБУ недопустимыми, детективов НАБУ избранными без конкурса, а технику, которую они используют, – незаконной.

В НАБУ опровергли его слова.

После скандала вокруг НАБУ Пимахова ушла в отпуск.

21 марта Кабинет министров освободил Пимахову от должности первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы по собственному желанию.

Темы: НАБУСБУ
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