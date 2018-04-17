Ситник: Підрозділ СБУ бачить заявки на прослуховування і грає проти НАБУ

Підрозділ "К" Служби безпеки бачить усі заявки Національного антикорупційного бюро на прослуховування й використовує це, щоб зашкодити роботі бюро.

Про це він заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 17 квітня.

"Скажу відверто, ми дуже обережно підходимо до використання можливостей СБУ для здійснення прослуховування. Ми бачимо: на прослушку не поставиш – шанс в операції є, а поставиш – шансу немає. Підрозділ "К" СБУ бачить всі наші заявки на прослуховування. І вони використовують цю обізнаність, щоб зашкодити нам у роботі", – сказав Ситник.

"Попри ці мої слова, я хочу запевнити, що з повагою ставлюся до голови Служби безпеки і тих хлопців, які займаються безпосередньо тим, чим повинна займатися спецслужба", – запевнив директор НАБУ.

За його словами, НАБУ змушене працювати з урахуванням можливого зливу інформації про їхні негласні слідчі дії.

"Ризики є. Їх можна було б уникнути у разі ухвалення парламентом законопроекту, який дає бюро право на автономне прослуховування. Цей законопроект схвалений комітетом з питань запобігання і протидії корупції й уже півтора року лежить у парламенті. Депутати, мабуть, бояться його ухвалювати", – сказав Ситник.

На запитання, чи оговталося бюро після того, як у грудні 2017 року СБУ викрила частину агентурної мережі НАБУ, Ситник зазначив:

"Це був неприємний удар з боку підрозділу "К" СБУ. Я був би не щирим, коли б сказав, що це пройшло безслідно для НАБУ. Але, якщо відверто, ми постійно чекаємо удару і намагаємося себе загартовувати".

За його словами, останні два роки "на НАБУ здійснювалася ціла хвиля атак".

"І ми розуміємо, що у найближчому майбутньому це – наша реальність. Тому намагаємося стійко тримати удар і йти далі, бо іншого виходу ні у нас, ні в України немає", – заявив керівник НАБУ.

Також Ситник запевнив, що розслідування стосовно корупції у Державній міграційній службі продовжується, хоч "того максимуму, якого хотіли досягти під час цієї спецоперації, на жаль, уже не вийде".

"Водночас, ми далі рухаємося у цій справі слідчим шляхом. Також непогано і те, що одна з фігурантів цього провадження (перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова – ред.) звільнена з посади", – сказав він.

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29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо, мовляв, не знала, що Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку. 21 березня Кабінет міністрів звільнив Пімахову з посади першого заступника керівника Державної міграційної служби за власним бажанням.