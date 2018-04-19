Экс-руководитель Генштаба рассказал, как Янукович просил связаться с НАТО

Экс-руководитель Генштаба Юрий Ильин заявляет, что Россия усиливала охрану своих объектов в Крыму из-за событий на Майдане, я Янукович, убегая, просил не допустить кровопролития и проинформировать НАТО.

Об этом видетель защиты сказал на допросе, который проходил посредством телемоста с Севастополя, по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

По словам Ильина, "определенные сигналы для военных" о возможном негативном развитии событий в Крыму звучали еще в декабре 2013 года. Когда в Киеве обострилась ситуация, то были заявления крымских депутатов о том, что случае эскалации конфликта, будет подниматься вопрос о выходе Крыма с состава Украины.

"Звучало, что Крым не будет подчиняться Киеву, и будет активно бороться за свою независимость. Это было в декабре 2013 года. Позже была информация об организации отрядов самообороны, которые начали организовываться по всему Крыму", - сказал Ильин.

Он заявляет, что с декабря систематически докладывал о развитии ситуации в Крыму и возможных сценариях. И в середине января 2014 года "анализ обстановки позволял предполагать", что существует реальная угроза потери Крыма.

"Где-то в 20-х числах января я летал в Киев на совещание Генштаба. Там присутствовали начальник Генштаба Замана, Воробьев. На этом совещании я сделал доклад об обстановке, о тенденциях, о сценариях и обратил внимание, что при худшем развитии военно-морские силы останутся заложниками ситуации. Ведь они не могут действовать без введения военного положения. А военное положение – это что война со своим народом, который не согласный с тем, что происходит в Киеве", - сказал Ильин.

Он также сообщил, что в конце января встречался с командующим Черноморского флота РФ Витко и тот сообщил ему, что если ситуация в Киеве обострится, то они "вынуждены будут усилить охрану своих объектов".

По словам Ильина, об этом разговоре он доложил Замане, но никаких поручений от него не получил.

Он рассказал, что 19 февраля 2014 года, когда Замана написал рапорт об увольнении с Военных сил Украины, он получил предложение возглавить Генштаб.

По его словам, Замана свое решение ему не пояснил.

Вместе с тем министр обороны Лебедев донес до него информацию о том, что "военно-политическая обстановка сложная, тенденция на обострение, радикальное население по всей территории страны захватывает административные здания".

По словам Ильина, тогда от министра обороны он получил указание на повышение готовности военных сил для борьбы с терроризмом, поскольку в связи с обстановкой в стране, руководство могло принять решение о проведении антитеррористической операции в отдельных регионах.

Ильин рассказал, как 23 февраля ему звонил Янукович и просил его донести к главнокомандующему ОВС НАТО в Европе Филиппу Бридлаву "об обстановке в Украине, о госперевороте", о том, что "президент 22 числа направил письма гарантам соглашения об урегулировании конфликта в Украине" с просьбой повлиять на ситуацию в Украине.

Также Ильин сообщил, что Янукович ставил ему задачу не допустить кровопролития.

По его словам, информацию до Бридлава он донес 23 февраля.

Ильин заявляет, что постоянно информировал власть об обстановке в стране и пытался убедить их на диалог с Крымом, "создать группу депутатов, которые найдут общий язык с крымчанами".

Ильин добавил, что "23 февраля Турчинова объявили и.о. президента и он принял на себя обязанности верховного главнокомандующего", а в Крыму в тот же день "на митинге был избран мэр Чалый", а Черноморский флот РФ "приступил к усилении охраны своих объектов".

Ильин рассказ, что донес эту информацию к власти, а 25 февраля через Заману получил поручение Турчинова лететь в Крым, чтобы разобраться с ситуацией.

"26 февраля вечером звонил Янукович. Я сказал, что в Крыму началось полномасштабное формирование отрядов, что ЧФ усиливает охрану своих объектов. Настроение людей было серьезное – они сказали, что не будут подчиняться киевской власти. Возможности у меня повлиять на ситуацию становится все меньше. Янукович подчеркивал, чтобы я принимал все возможные меры, чтобы не было кровопролития", - рассказал Ильин.

"27 февраля мне доложили, что неизвестные без знаков различия захватили Верховную Раду Крыма, я поставил задачу перевести все силы в боевую готовность "полную". Было принято решения задействовать внутренние войска для блокирования этих людей и недопущения конфликта", - рассказал Ильин.

По его словам, Турчинов и Замана в тот же день понизили готовность до "постоянной".

27 февраля Ильин узнал, что и.о. министра обороны назначили Тенюха, после такой новости он попал в больницу, а 28 февраля узнал, что его отстранили от выполнения обязанностей главы Генштаба.

По словам Ильина 28 февраля Севастополь "был заблокирован народными формированиями", поэтому он не мог выехать в Киев, а Тенюх ему посоветовал добираться попутным транспортом.

Ильин сообщил, что остался в Крыму, ездил в военные части и просил не допустить кровопролития.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.

11 апреля прокурор Руслан Кравченко сообщил, что судебные прения перенесли на 24 и 25 апреля.

18 апреля суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов.

Адвокаты обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявляют, что судебных прений по делу не будет, пока не будут допрошены все их свидетели.