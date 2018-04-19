Екс-керівник Генштабу розповів, як Янукович просив зв'язатися з НАТО

Екс-керівник Генштабу Юрій Ільїн заявляє, що Росія посилювала охорону своїх об'єктів у Криму через події на Майдані, а Янукович, тікаючи, просив не допустити кровопролиття і проінформувати НАТО.

Про це свідок захисту сказав на допиті, який проходив за допомогою телемосту з Севастополя, у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

За словами Ільїна, "певні сигнали для військових" про можливий негативний розвиток подій в Криму звучали ще в грудні 2013 року: коли в Києві загострилася ситуація, то були заяви кримських депутатів про те, що у разі ескалації конфлікту, буде підніматися питання про вихід Криму зі складу України.

"Звучало, що Крим не буде підкорятися Києву, і буде активно боротися за свою незалежність. Це було в грудні 2013 року. Пізніше була інформація про організацію загонів самооборони, які почали організовуватися по всьому Криму", - сказав Ільїн.

Він заявляє, що з грудня систематично доповідав про розвиток ситуації в Криму і можливі сценарії. І в середині січня 2014 року "аналіз обстановки дозволяв припускати", що існує реальна загроза втрати Криму.

"Десь у 20-х числах січня я літав до Києва на нараду Генштабу. Там були присутні начальник Генштабу Замана, Воробйов. На цій нараді я зробив доповідь про обстановку, про тенденції, про сценарії і звернув увагу, що при найгіршому розвитку військово-морські сили залишаться заручниками ситуації. Адже вони не можуть діяти без введення воєнного стану. А воєнний стан – це що війна зі своїм народом, який не згодний з тим, що відбувається в Києві", - сказав Ільїн.

Він також повідомив, що в кінці січня зустрічався з командувачем Чорноморського флоту РФ Вітком, і той повідомив йому, що якщо ситуація в Києві загостриться, то вони "змушені будуть посилити охорону своїх об'єктів".

За словами Ільїна, про цю розмову він доповів Замані, але ніяких доручень від нього не отримав.

Він розповів, що 19 лютого 2014 року, коли Замана написав рапорт про звільнення з Військових сил України, він отримав пропозицію очолити Генштаб.

За його словами, Замана своє рішення йому не пояснив.

Разом з тим міністр оборони Лебедєв доніс до нього інформацію про те, що "військово-політична обстановка складна, тенденція на загострення, радикальне населення по всій території країни захоплює адміністративні будівлі".

За словами Ільїна, тоді від міністра оборони він отримав вказівку на підвищення готовності військових сил для боротьби з тероризмом, оскільки в зв'язку з обстановкою в країні, керівництво могло прийняти рішення про проведення антитерористичної операції в окремих регіонах.

Ільїн розповів, як 23 лютого йому дзвонив Янукович і просив його донести до головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Філіпу Брідлаву "про обстановку в Україні, про держпереворот", про те, що "президент 22 числа направив листи гарантам угоди про врегулювання конфлікту в Україні" з проханням вплинути на ситуацію в Україні.

Також Ільїн повідомив, що Янукович ставив йому завдання не допустити кровопролиття.

За його словами, інформацію до Брідлава він доніс 23 лютого.

Ільїн заявляє, що постійно інформував владу про обстановку в країні і намагався переконати їх на діалог з Кримом, "створити групу депутатів, які знайдуть спільну мову з кримчанами".

Ільїн додав, що "23 лютого Турчинова оголосили в.о. президента і він прийняв на себе обов'язки верховного головнокомандувача", а в Криму в той же день "на мітингу був обраний мер Чалий", а Чорноморський флот РФ "приступив до посилення охорони своїх об'єктів".

Ільїн розповів, що доніс цю інформацію до влади, а 25 лютого через Заману отримав доручення Турчинова летіти в Крим, щоб розібратися з ситуацією.

"26 лютого ввечері дзвонив Янукович. Я сказав, що в Криму почалося повномасштабне формування загонів, що ЧФ посилює охорону своїх об'єктів. Настрій людей був серйозний – вони сказали, що не підкорятимуться київській владі. Можливості у мене вплинути на ситуацію стає все менше. Янукович підкреслював, щоб я вживав усіх можливих заходів, щоб не було кровопролиття ", - розповів Ільїн.

"27 лютого мені доповіли, що невідомі без знаків розрізнення захопили Верховну Раду Криму, я поставив завдання перевести всі сили в бойову готовність "повну". Було прийнято рішення задіяти внутрішні війська для блокування цих людей і недопущення конфлікту", - розповів Ільїн.

За його словами, Турчинов і Замана в той же день знизили готовність до "постійної".

27 лютого Ільїн дізнався, що в.о. міністра оборони призначили Тенюха, після такої новини він потрапив до лікарні, а 28 лютого дізнався, що його відсторонили від виконання обов'язків глави Генштабу.

За словами Ільїна, 28 лютого Севастополь "був заблокований народними формуваннями", тому він не міг виїхати до Києва, а Тенюх йому порадив добиратися попутним транспортом.

Ільїн повідомив, що залишився в Криму, їздив у військові частини і просив не допустити кровопролиття.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.

11 квітня прокурор Руслан Кравченко повідомив, що судові дебати перенесли на 24 та 25 квітня.

18 квітня суд проігнорував прохання Януковича дати більше часу до дебатів.

Адвокати обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича заявляють, що судових дебатів у справі не буде, поки не будуть допитані усі їхні свідки.