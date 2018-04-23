Шепелєв стверджує, що писав Луценкові з Росії

Екс-депутат Олександр Шепелєв заявляє, що просив генеральні прокуратури Росії й України про екстрадицію його з РФ на батьківщину, але цього не сталося.

Він відповів на запитання "Української правди" письмово, перебуваючи під вартою.

"Я справді затримувався правоохоронцями РФ у зв'язку з тим, що був у розшуковій базі Інтерполу, 16 місяців перебував під вартою до закінчення екстрадиційної перевірки, за результатами якої Російська Федерація відмовилася видати мене українській стороні", – зазначив екс-нардеп.



"Надалі мені було надано політичний притулок", – наголосив Шепелєв.



"Я неодноразово письмово звертався в Генеральну прокуратуру РФ і до посла України в РФ із проханням екстрадувати мене в Україну, а також направив близько 20 телеграм і звернень Генеральному прокурору України Луценкові Ю.В. з аналогічним проханням. Копії всіх цих документів у мене є", – заявив він.



Раніше заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко заявляв, що не бачив жодного такого звернення.



"До речі, моє затримання там (у Росії в березні 2015 року – ред.) було організоване другом Дядечка, який зі своїми знайомими запросив мене до ресторану, а туди викликав поліцію, яка мене і затримала", – заявив Шепелєв.



Він стверджує, що його викрадення в цьому році під Києвом організували бізнесмени Сергій Дядечко й Аркадій Пермяков, а виконували замовлення люди, які представлялися працівниками військової прокуратури. Анатолій Матіос заперечував причетність своїх підлеглих.



На запитання, чи допитували його представники СБУ чи прокуратури після затримання, Шепелев відповів: "Слідчі та прокурори Головної військової прокуратури відмовляються мене допитувати. І це зрозуміло, чому. Слідчі СБ України питають мене про моє викрадення. Більше сказати не можу, адже зараз це таємниця слідства".



Адвокат Юрій Татьков пояснив, що в прокуратурі нібито побоюються отримати інформацію проти своїх керівників – і тому не допитують Шепелєва.

Нагадаємо, що горловчанин Олександр Шепелєв був депутатом Верховної Ради від "Блоку Юлії Тимошенко" та від "Партії регіонів".



У грудні 2012 року Шепелєва оголосили в розшук за підозрою в причетності до розкрадання десятків мільйонів гривень із "Родовід Банку" за часів прем'єрства Тимошенко.

Також він фігурував у справах про вбивство голови наглядової ради "Автокразбанку" Сергія Кириченка і замаху на колишнього акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

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Шепелєв утік із дружиною в Угорщину, в березні 2014 року Будапешт видав їх Україні – і політик втік до Росії з лікарні швидкої допомоги. Його дружину затримали, але відпустили під заставу.

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У березні 2015 року в Росії Шепелєва затримали, але екстрадиція не відбулася.



У 2016 році військова прокуратура почала розслідування про держзраду – Шепелєва підозрювали в переході на службу до ФСБ Росії.



9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".

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Шепелєва підозрюють у розтраті майна, відмиванні коштів, службовій підробці та умисному вбивстві. Він перебуває під вартою.