Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях - BBC

Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия.

"В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким", - отмечает ВВС.

"Они описывали убийства, которые были особенно жестокими .."Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась .. Я убил его многими ударами .. "Они были чрезвычайно жестокими", - вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.

Среди них были:

Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как "жестокого вооруженного человека".

Геннадий Труханов - по словам Савино, он учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".

"Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", - поясняет издание.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний - известных как Rubicon Group - с помощью Appleby.

Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", - говорится в расследовании BBC.

Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике.

В то же время эти юридические компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них.

В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали "уполномоченным представителем". Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.

В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Ангерта.

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

"Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby "Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", - отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями касательно их законности", - утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же отрицал опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она "подрывает его честь, достоинство и репутацию".

НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

Читайте также: Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы