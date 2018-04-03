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В Белом доме подтвердили подготовку встречи Трампа с Путиным

Вторник, 3 апреля 2018, 04:26
В Белом доме подтвердили подготовку встречи Трампа с Путиным

В Белом доме подтвердили, что вскоре может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает пресс-служба администрации президента США.

Сандерс подтвердила, что в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта - через 2 дня после выборов президента России - Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

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"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", - сказала она.

Дата встречи Сандерс не уточнила.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне.

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Президент США ранее подтвердил, что звонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах, и предложил встретиться, но не называл места встречи.

Напомним, американский телеканал NBC сообщил, что Трамп во время разговора с Путиным 20 марта заявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее.

Как известно, США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за нападение с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Российские власти в ответ заявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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