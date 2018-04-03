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Мюллер проверяет связь команды Трампа с Ассанжем - WSJ

Вторник, 3 апреля 2018, 07:08

Спецпрокурор США Роберт Мюллер проверяет заявление 2016 года экс-советника Трампа Роджера Стоуна о встрече с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Мюллер, который расследует возможные связи РФ и представителей кампании Трампа во время выборов, изучает заявление давнего советника Роджера Стоуна в 2016 году о том, что он встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с делом.

В августе 2016 года Стоун якобы отправил электронное письмо еще одному экс-советнику Трампа - Сэму Нанбергу, в котором написал: "Вчера вечером я ужинал с Джулианом Ассанжем".

Отмечается, что через несколько месяцев после этого сайт WikiLeaks выпустил материал с конфиденциальными данными относительно кандидата в президенты от Демократической партии и соперника Трампа Хиллари Клинтон, которые, по свидетельствам американских чиновников, были сломаны Кремлем.

Стоун отрицает свою связь с Ассанжем, заявив, что его заявление в письме было шуткой, а сам он не проводил такой встречи и не находился в тот вечер в Лондоне, где скрывается основатель WikiLeaks.

В организации также ранее заявляли, что никакого контакта между Ассанжем и Стоуном не было.

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Темы: ТрампСША
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