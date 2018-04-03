Кабмин заложил капсулу строительства II очереди Мемориала Голодомора

Члены Кабинета министров заложили капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве.



Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Twitter.



"Совместно с членами правительства закладываем капсулу строительства II очереди Мемориала памяти жертв Голодомора", – написал он.

"Дело чести и свидетельство восстановления исторической справедливости в отношении миллионов невинно погибших", – добавил премьер.

Решение о строительстве Кабмин одобрил в рамках празднования 85-й годовщины Голодомора, сообщает правительственный портал.



"Менее 100 лет назад в истории нашей страны произошла ужасная трагедия... Мы потеряли миллионы людей, и голод не выбирал жертв. Наша обязанность восстановить память невинно погибших", - сказал Гройсман.



По его словам, развитие музея – это большой проект, который предусматривает строительные работы, продолжение исследований, формирование большой экспозиции.



По замыслу архитекторов, вторая очередь мемориального комплекса будет "спрятана" в Днепровский склон, который сейчас укрепляют. Это не изменит ландшафта и сохранит идею музея как свечи памяти, отмечает правительство.



Проект уже согласован ЮНЕСКО.



В декабря 2017 года Кабинет министров одобрил представленный Министерством культуры эскизный проект реконструкции музея сметной стоимостью порядка 772 млн грн.



К 85-й годовщине Голодомора хотят активизировать работу с международным сообществом о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.



Также планируется проведение крупных выставок и встреч, в ноябре – Международного форума, посвященного 85-й годовщине Голодомора.



Премьер также поддержал идею создания киноленты, посвященной теме Голодомора.



Он также за почтение памяти исследователей Голодомора, прежде всего американского ученого Джеймса Мейса.



Мемориал жертв Голодомора был возведен возле Киево-Печерской Лавры в 2008-2010 годах для увековечения памяти жертв голода 1932-1933 годов, искусственного созданного руководством СССР.



Открыли музей, построенный по проекту художника Анатолия Гайдамаки и архитектора Юрия Ковалева, в августе 2009 года.



В феврале 2010 года Виктор Ющенко присвоил мемориалу статус национального.