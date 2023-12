В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

В штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба, есть раненые. Женщина, которая, вероятно, открыла огонь, найдена мертвой.

Об этом сообщает BBC.

По данным американских СМИ, женщина, котрая является подозреваемой, погибла. Как сообщает NBC News, неизвестно, была ли она убита полицейскими, или покончила с собой.

BREAKING: YouTube shooter is a female and she is down, multiple law enforcement sources tell @NBCNews - @anblanx https://t.co/YQ0x5rJFwo

Как уточнил шеф полиции Сан Бруно Эд Барберини агентству Reuters, женщина, вероятнее всего, застрелилась сама.

"Мы нашли жертву с, по нашему мнению, огнестрельным ранением, нанесенным самостоятельно. Это женщина", - сказал он.

Один из пострадавших, 36-летний мужчина, попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии. Также в серьезном состоянии госпитализирована 32-летняя женщина.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Местный медицинский центр сообщил, что принял на лечение 5 пострадавших от стрельбы.

По сообщениям, некоторые из пострадавших травмировались во время эвакуации из здания. Один из сотрудников YouTube написал в twitter, что люди покидали здание в панике.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1