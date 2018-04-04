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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, есть пострадавшие

Среда, 4 апреля 2018, 01:03

В штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба, есть раненые. Женщина, которая, вероятно, открыла огонь, найдена мертвой.

Об этом сообщает BBC.

По данным американских СМИ, женщина, котрая является подозреваемой, погибла. Как сообщает NBC News, неизвестно, была ли она убита полицейскими, или покончила с собой.

Как уточнил шеф полиции Сан Бруно Эд Барберини агентству Reuters, женщина, вероятнее всего, застрелилась сама.

"Мы нашли жертву с,  по нашему мнению, огнестрельным ранением, нанесенным самостоятельно. Это женщина", - сказал он.

Один из пострадавших, 36-летний мужчина, попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии. Также в серьезном состоянии госпитализирована 32-летняя женщина.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Местный медицинский центр сообщил, что принял на лечение 5 пострадавших от стрельбы.

По сообщениям, некоторые из пострадавших травмировались во время эвакуации из здания. Один из сотрудников YouTube написал в twitter, что люди покидали здание в панике.

В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек.

Местные телеканалы, показали, что сотрудники выходили с поднятыми руками, их по очереди обыскивала полиция.

В прошлом месяце YouTube объявил, что запретит контент, рекламирующий оружие и аксессуары к нему, а также видеоролики, в которых рассказывается, как делать оружие.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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