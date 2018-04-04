Антикоррупционный комитет принял решение по отмене декларирования для ОО

Комитет по предупреждению коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты № 8209 и №8209-1, которые отменяют декларирование для общественных активистов и освобождают их от уголовной ответственности.

За это проголосовало большинство членов антикоррупционного комитета.

Во время заседания комитета было решено рассмотреть этот вопрос одним из первых в повестке дня.

Все согласились и проголосовали за то, чтобы законопроекты представленные главой ВР Андреем Парубием, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и другими депутатами рекомендовать парламенту принять его за основу.

Также комитет рассмотрел законопроект № 8129, который может отменить декларирование для спецагентов, входящих в состав Национального антикоррупционного бюро и кадровому состав других разведывательных органов.

Так, после длительного обсуждения, насколько целесообразным является отмена декларирования для тайных агентов и кто может подавать декларацию, но с ограниченным к ней доступом, было решено отложить рассмотрение законопроекта, чтобы "еще его почитать и подумать".

По словам отдельных депутатов, закон предлагает много толкований относительно того, кто может ограничить доступ к своим декларациям, из-за чего могут возникнуть манипуляции со стороны НАБУ.

Также было отмечено, что в проекте закона достаточно широкий круг лиц, доступ к декларациям которых может быть ограниченным.

Кроме того, депутаты обсудили проект закона № 6399 о декларировании бывших президентов, депутатов и министров.

Во время доклада автор законопроекта депутат Вадим Кривохатько отметил, что бывшие президенты и другие уполномоченные лица на выполнение функций государства после выполнения срока выполнения своих полномочий обязаны декларироваться, чтобы общество видело "объективную информацию".

Ибо, по его словам, если бы экс-президент Леонид Кучма сейчас подал декларацию, то все бы увидели много интересного.

Он добавил, что очень странно, когда в бывших президентов или министров после того, как истекает срок их полномочий, вдруг появляются миллиарды гривен сбережений, роскошные дома, машины и прочее состояние.

Его коллеги высказали мнение, что согласны с таким утверждением, но не видят перспектив принятия такого закона, поскольку он может быть признан неконституционным.

Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Верховной Рады с нескольких попыток так и не смогли включить в повестку дня законопроекты об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов и иностранцев, членов наблюдательных советов.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам противодействия коррупции провести экстренное заседание по рассмотрению двух законопроектов об отмене декларирования для общественных активистов.

Ранее сообщалось, в Верховной Раде зарегистрированы два почти идентичных законопроекта, которые отменяют декларирование для общественных активистов.

Как сообщалось, НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".