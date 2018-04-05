Боевики 7 день подряд игнорируют режим "пасхального перемирия" - СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что главари российско-оккупационной администрации седьмой день подряд игнорируют режим "пасхального перемирие" по всей линии разграничения сторон.



Об этом сообщает Facebook-страница пресс-центра штаба АТО.



"Так, 4 апреля, около 19 часов враг применил стрелковое оружие с горы Князь Игорь по позициям Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Станица Луганская. Поэтому, оккупанты в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон", – говорится в сообщении.



Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.



Кроме этого боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение в населенных пунктах на территории временно неподконтрольной правительству Украины.



По информации наблюдателей СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска подтвержден факт расположения 7-ми единиц танков Т-72, ​​7-ми единиц САУ, 15-ти артиллерийских систем различного калибра и 7-ми реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а недалеко от населенного пункта Круглик - 8-ми танков различной модификации.



На временно неподконтрольной территории юго-западнее населенного пункта Сосновка, СММ ОБСЕ обнаружила сельскохозяйственные угодья, заминированы почти сотней мин ТМ-62.



По имеющейся информации СЦКК, в районах населенных пунктов Саханка, Октябрь, Первомайск и Веселое, зафиксировано расположение вражеских танков, артиллерийских систем и минометов разного калибра.



Украинская сторона СЦКК отмечает, что ВСУ в одностороннем порядке соблюдают режим "пасхального перемирия".