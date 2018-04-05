На запад Украины идут дожди и прохлада

В пятницу, 6 апреля, в Украине сохранится преимущественно теплая погода, однако на западе похолодает и местами пройдут дожди.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, большая часть территории Украины останется в теплой воздушной массе и лишь днем в западные области переместится порция более прохладного воздуха.

Погоду северо-западной половины страны будет определять поле пониженного давления с атмосферным фронтом, на остальной территории - гребень восточного антициклона.

В западных областях Украины ожидается небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах – умеренный; ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

На остальной территории страны без осадков, лишь в Винницкой и большинстве северных областей днем небольшой дождь; ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на побережье морей 10-12°.

В Киеве 6 апреля без осадков, лишь вечером небольшой дождь. Ветер южный, в западной части с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Погода на 6 апреля

В субботу, 7 апреля, в Украине осадков не прогнозируется, лишь ночью в Черновицкой области и местами в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, на юге страны до 8°; днем 9-14°, на юге и востоке 15-20°.

В Киеве 7 апреля без осадков. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.