Манафорт принимал тайные операции против Тимошенко - The Guardian

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт утверждал проведения тайных операций, нацеленных против Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы и электронные письма.

Проект разработали для улучшения репутации тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Среди стратегий были:

- Предложение переписать статьи в Википедии для критики тогдашнего оппонента Януковича Тимошенко

- Создание фейкового "мозгового центра" (группы экспертов - УП) в Вене для распространения позиций в поддержку Януковича

- Работа в социальных сетях, нацеленная на аудитории в Европе и США

Кроме того, Манафорт собирался использовать "троллей" в социальных сетях.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер также обвиняет Манафорта в найме европейских политиков, которые вышли на пенсию. Мюллер заявляет, что Манафорт платил им более двух миллионов евро через оффшоры за лоббирование от имени Януковича.

В 2011 году Манафорт согласовал тайную стратегию дискредитации Тимошенко за рубежом. Этот проект создал бывший корреспондент Wall Street Journal и репортер Financial Times Алан Фридман. Его раньше обвиняли в сокрытии своей работы как платного лоббиста.

В этом также были привлечены бывший заместитель Манафорта Рик Гейтс и старший юрист Константин Килимник. ФБР подозревает, что последний имеет связи с российской военной разведкой.

В июле 2011 года Фридман направил Манафорту конфиденциальный шестистраничный документ под названием "Украина - цифровая дорожная карта".

Этот документ предусматривал план "деконструировать" Тимошенко в интернете, через видеоролики, статьи и социальные медиа. Манафорт его утвердил.

Как отмечает газета, предлагаемая схема была амбициозной. Она включала выпуск анонимных видеороликов, с критикой Тимошенко и ее сравнение с "пьяным экс-президентом РФ Борисом Ельциным".

"Социальное медиа-пространство предоставляет большие возможности для вины с помощью ассоциаций", - писал Фридман в документе.

Он продолжил: "Мы знаем, что существует видео Тимошенко, в котором она выдвигает некоторые недопустимые претензии в суде ... Видео может быть распространено в социальной сети, чтобы усилить впечатление, что она в лучшем случае является неразумной, а в худшем - злой, клеветницей и антисемиткой".

Планировалось, что эти сообщения распространят "известные Манафорту и Фридману" пользователи соцсети Twitter.

"Дорожная карта" включала сайт, блог-посты и электронные письма, отправленные "целевой аудитории в Европе и США".

Один раздел получил название "операции под прикрытием". В нем говорилось о редактирования страницы Википедии "для подчеркивания коррупции Тимошенко, суд (над ней - УП) и модификации тона используемого языка".

По утверждениям издания со ссылкой на документы, Фридман прямо рапортовал Киеву о своей работе.

Весной 2012 года он сообщил тогдашнему министру иностранных дел Константину Грищенко, что он "создал десятки положительных экспериментов / интервью / статей для печати и телевидения" и "распространял положительные новости" общим количеством почти до 2000 публикаций.

Эти материалы распространяли через созданный фейковый исследовательский центр - "Центр изучения бывших советских социалистических республик (СССР)", который создали при поддержке Манафорта.

Фридман использовал его для публикации десятков положительных историй о Януковиче, многие из которых под именем автора "Мэтью Лины".

В материалах "Мэтью Лина" критиковал Тимошенко и государственный департамент Барака Обамы.

Кроме того, Фридман рассказал Манафорту, что его редакционная команда написала статью от имени Януковича, которую опубликовал Wall Street Journal.

"В апреле 2012 года Фридман отправил еще один "очень конфиденциальный" двухстраничный документ Манафорту. В нем изложены планы по запуску "специального веб-сайта" под названием "Файлы Тимошенко". Сайт мог бы принадлежать Инне Богословской, депутату Украины и критику Тимошенко", - пишет издание.

В комментарии изданию Фридман заявил, что никогда не писал "никакого контента" для него.

Как сообщалось, Манафорт не признал себя виновным по предыдущему заключению расследования вмешательства России в выборы в США и предстанет перед судом по этому делу в сентябре.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Эти обвинения были также предъявлены давнему деловому партнеру Манафорта Ричарду Гейтсу, однако после представления новых обвинений специальным советником ФБР Робертом Мюллером, он признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Как сообщает The Washington Post, с Гейтса намерены снять обвинения в налоговых и банковских мошенничествах. Этот шаг был частью сделки Гейтса о признании себя виновным.

Как сообщалось, Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах. Он, как утверждается, посоветовал "Партии регионов" переименоваться в - "Оппозиционный блок".

Кроме того, спецпрокурор ФБР Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.