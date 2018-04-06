Франция в ООН: Единственным объяснением отравления Скриплей является причастность РФ

Единственным "разумным" объяснением применения химического оружия российского производства против российского перебежчика в Великобритании на основании предварительных данных расследования является лишь причастность России к этому инциденту.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре, передает Укринформ.

"В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - заявил высокопоставленный французский дипломат.

Он также выразил удивление Франции, что Россия отказалась отвечать на закономерные вопросы Британии, несмотря на постоянные декларации Москвы о преимуществах сотрудничества.

"Мы призываем Россию помочь пролить свет на ответственность за это ужасное нападение в Солсбери. Мы призываем также заявить для ОЗХО о своих программах, которые не были заявлены Россией ранее", - подчеркнул Делаттре.

Представитель Франции подчеркнул, что появление на Ближнем Востоке, в Азии, а теперь в Европе химического оружия - это то, с чем не может мириться международное сообщество.

"Мы все вместе запретили применение этого оружия, и теперь это табу нарушено", - подчеркнул дипломат.

Он призвал укрепить подходы международного сообщества к запрету применения химического оружия в любой точке мира.

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля было созвано по требованию России.

Ранее гендиректор ОЗХО сообщил, что результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, ожидаются в начале следующей недели.

5 апреля СМИ сообщили, что британские спецслужбы считают, что смогли вычислить местоположение тайной российской лаборатории, где было изготовлено ​​нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Скрипалей.