Франція в ООН: Єдиним поясненням отруєння Скрипалів є причетність РФ

Єдиним "розумним" поясненням застосування хімічної зброї російського виробництва проти російського перебіжчика у Британії на підставі попередніх даних розслідування є лише причетність Росії до цього інциденту.

Із такою заявою виступив у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттре, передає Укрінформ.

"У світлі того, що Сполучене Королівство поділилося з нами фактами, ми розділяємо оцінку Великої Британії, що немає іншого розумного пояснення, крім як відповідальність Росії", - заявив високопоставлений французький дипломат.

Він також висловив здивування Франції, що Росія відмовилась відповідати на закономірні запитання Британії, попри постійні декларації Москви про переваги співпраці.

"Ми закликаємо Росію допомогти пролити світло на відповідальність за цей жахливий напад у Солсбері. Ми закликаємо також заявити для ОЗХЗ про свої програми, які не були заявлені Росією раніше",- наголосив Делаттре.

Представник Франції підкреслив, що поява на Близькому Сході, в Азії, а тепер у Європі хімічної зброї – це те, з чим не може миритися міжнародна спільнота.

"Ми всі разом заборонили застосування цієї зброї, й тепер це табу порушене", - підкреслив дипломат.

Він закликав зміцнити підходи міжнародної спільноти до заборони застосування хімічної зброї будь-де у світі.

Відкрите засідання Ради Безпеки ООН у справі Сергія Скрипаля було скликано на вимогу Росії.

Раніше гендиректор ОЗХЗ повідомив, що результати аналізу проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів, очікуються на початку наступного тижня.

5 квітня ЗМІ повідомили, що британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Скрипалів.