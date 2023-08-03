На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка

Разведка Великобритании сообщает, что наступательные действия украинских сил среди прочего замедляет отрастание подлеска на юге Украины.

Источник: об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 августа, опубликованном в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются незасеянными, а в условиях теплого и влажного лета активно распространяются сорняки и кустарники.

Дополнительный покров помогает маскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей, добавили в ведомстве.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конце концов это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон", – отмечается в обзоре.

Напомним: