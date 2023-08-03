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На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка

"Европейская правда", "Экономическая правда"Четверг, 3 августа 2023, 09:28
На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка
Боец "Белого волка", фото СБУ

Разведка Великобритании сообщает, что наступательные действия украинских сил среди прочего замедляет отрастание подлеска на юге Украины.

Источник: об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 августа, опубликованном в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются незасеянными, а в условиях теплого и влажного лета активно распространяются сорняки и кустарники.

Дополнительный покров помогает маскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей, добавили в ведомстве.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конце концов это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон", – отмечается в обзоре.

Напомним:

  • В своем предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что Россия в течение последних двух месяцев начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако для этого нужно проводить новую волну мобилизации.

Темы: ВеликобританияразведкаУкраинавойна
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