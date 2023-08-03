Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка

"Европейская правда", "Экономическая правда"Четверг, 3 августа 2023, 09:28
На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка
Боец "Белого волка", фото СБУ

Разведка Великобритании сообщает, что наступательные действия украинских сил среди прочего замедляет отрастание подлеска на юге Украины.

Источник: об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 августа, опубликованном в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Разведка отмечает, что пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются незасеянными, а в условиях теплого и влажного лета активно распространяются сорняки и кустарники.

Дополнительный покров помогает маскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование оборонительных минных полей, добавили в ведомстве.

Реклама:

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конце концов это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон", – отмечается в обзоре.

Напомним:

  • В своем предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что Россия в течение последних двух месяцев начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако для этого нужно проводить новую волну мобилизации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияразведкаУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Великобритания
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Британский регулятор просит общественность высказаться относительно сделки между Microsoft и Activision Blizzard
СМИ узнали, почему Британия не признала "ПВК Вагнер" террористической организацией
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: