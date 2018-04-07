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Кличко заявил, что неправильно парковаться в Киеве скоро будет "очень дорого"

Суббота, 7 апреля 2018, 08:58
Кличко заявил, что неправильно парковаться в Киеве скоро будет очень дорого

Власти Киева получат полномочия штрафовать водителей и эвакуировать авто, которые оставили в местах, где парковка запрещена, а оставлять авто под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого.

Об этом в эфире радио "НВ" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"О парковках. ... автомобили стоят, где угодно - на тротуарах, на улице, иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", - отметил Кличко и напомнил, что сейчас власть не может штрафовать таких нарушителей.

Кличко напомнил, что президент Украины подписал закон в сфере парковки транспортных средств и в течение последующих 5 месяцев он вступит в законную силу, поэтому столичная власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

"Единственное могу пообещать недобросовестным водителям - авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что забрать авто со штрафплощадки также "будет стоить недешево".

Отметим, в конце марта 2018 года Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря прошлого года. Документ вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

Подробнее о нововведениях рекомендуем прочитать ЗДЕСЬ.

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Темы: Виталий Кличкозаконодательствотранспорт
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