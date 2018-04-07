На должность главы Каталонии снова выдвинули арестованного Жорди Санчеса

Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен снова выдвинул на пост главы правительства автономии одного из лидеров сепаратистов Жорди Санчеса, который находится под арестом.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Торрен после консультаций с парламентскими группами в пятницу и субботу заявил, что кандидатура Санчеса – одна из тех, что имеет больше поддержки.

Впрочем, даты голосования за кандидатуру Санчеса еще нет.

Сам политик находится в тюрьме по обвинению в мятеже, восстании против правительства и растрате государственных средств.

Сепаратистская партия Junts per Catalunya, к которой принадлежит Санчес, намерена обратиться к судье Верховного суда Испании Пабло Льярене с требованием отпустить политика на пленарное заседание. Однако 9 марта суд уже ответил отказом на аналогичное требование.

После этого Санчес снял свою кандидатуру. На должность главы правительства выдвинули экс-представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, однако его кандидатура не нашла поддержки абсолютного большинства парламента Каталонии. После этого политика также арестовали, что сделало невозможным второе голосование за его кандидатуру.

Европейская правда