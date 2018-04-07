На посаду глави Каталонії знову висунули арештованого Жорді Санчеса

Спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен знову висунув на посаду глави уряду автономії одного з лідерів сепаратистів Жорді Санчеса, який перебуває під арештом.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Торрен після консультацій з парламентськими групами у п’ятницю і суботу заявив, що кандидатура Санчеса – одна з тих, що має найбільше підтримки.

Втім, дати голосування за кандидатуру Санчеса ще немає.

Сам політик перебуває у в’язниці за звинуваченням у заколоті, повстанні проти уряду і розтраті державних коштів.

Сепаратистська партія Junts per Catalunya, до якої належить Санчес, має намір звернутися до судді Верховного суду Іспанії Пабло Льярени з вимогою відпустити політика на пленарне засідання. Однак 9 березня суд вже відповів відмовою на аналогічну вимогу.

Після цього Санчес зняв свою кандидатуру. На посаду глави уряду висунули екс-представника уряду Каталонії Жорді Туруля, однак його кандидатура не знайшла підтримки абсолютної більшості парламенту Каталонії. Після цього політика також арештували, що унеможливило друге голосування за його кандидатуру.

Європейська правда