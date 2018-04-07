Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На посаду глави Каталонії знову висунули арештованого Жорді Санчеса

Субота, 7 квітня 2018, 17:15

Спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен знову висунув на посаду глави уряду автономії одного з лідерів сепаратистів Жорді Санчеса, який перебуває під арештом.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Торрен після консультацій з парламентськими групами у п’ятницю і суботу заявив, що кандидатура Санчеса – одна з тих, що має найбільше підтримки.

Втім, дати голосування за кандидатуру Санчеса ще немає.

Сам політик перебуває у в’язниці за звинуваченням у заколоті, повстанні проти уряду і розтраті державних коштів.

Сепаратистська партія Junts per Catalunya, до якої належить Санчес, має намір звернутися до судді Верховного суду Іспанії Пабло Льярени з вимогою відпустити політика на пленарне засідання. Однак 9 березня суд вже відповів відмовою на аналогічну вимогу.

Після цього Санчес зняв свою кандидатуру. На посаду глави уряду висунули екс-представника уряду Каталонії Жорді Туруля, однак його кандидатура не знайшла підтримки абсолютної більшості парламенту Каталонії. Після цього політика також арештували, що унеможливило друге голосування за його кандидатуру.

Європейська правда

Теми: Іспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Іспанія
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Зеленський: Вірю, що скоро забезпечимо умови для повернення людей в Україну
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: