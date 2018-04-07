"Лицо А": Килимник рассказал о работе на Манафорта в Украине и США

Константин Килимник, который фигурирует в расследовании о вмешательстве РФ в американские выборы как "бывший российский разведчик", рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

Об этом речь идет в материале "Радио Свобода", который был опубликован на основе личной встречи с Килимником, его переписки и звонков в период с февраля до сентября 2017 года.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.

Согласно публикации, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".

Со слов Килимника, в 2013 году Манафорт уговаривал Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но когда этого не произошло, прекратил общение с ним.

"Манафорт сказал Януковичу "Вы должны доверять европейцам, а потом будете выстраивать отношения с Россией, и с вами все будет в порядке". ... Все говорили (Януковичу) "Вы должны подписать сделку, просто подпишите эта чертову сделку. Янукович не послушал (Манафорта), поэтому его по**мели", - рассказал Килимник.

После разгона "студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года Манафорт отправил "памятку" Януковичу, где советовал ему уволить экс-главу МВД Виталия Захарченко, однако тот не принял этот совет во внимание.

По словам Килимника, Манафорт покинул Киев в ноябре 2013 года еще до того, как Янукович отказался подписать ассоциацию с ЕС, и вернулся в Украину в марте 2014 года, после бегства Януковича в РФ.

Тогда Манафорт был нанят для реформирования "Партии регионов" в "Оппоблок", однако летом того же года между ним и партией возникли проблемы. Руководство отказалось принять многие рекомендации стратегии Манафорта и он снова уехал, но вернулся осенью 2015 года.

"Единственный человек, с которым Манафорт может общаться в Украине, это в основном я", - заявил Килимник. По его словам, он помогал Манафорту получить деньги, которые ему причитались за работу на "Оппоблок". Также Килимник не исключил, что политтехнолог мог продолжать работать "на этих "друзей" и позже.

Килимник также заявил, что его сотрудничество с Манафортом закончилось в начале 2015 года, и с тех пор он не имел с ним никаких отношений.

Позже он уточнил, что общался с Манафортом "каждые несколько месяцев", когда тот уже работал на Трампа: "Я информировал его (о делах) в Украине", пояснил он, заявив, что уведомлял Манафорта о новостях, связанных с его бывшими клиентами - Оппоблоком, а также отправлял ему ссылки на статьи в СМИ.

Однако по данным источников, роль Килимника была больше и он даже причастен к решению Республиканской партии предоставить Украине летальное оружие. Сам Килимник отвергает свою роль в этом решении.

По описанию СМИ, Килимнику 47 лет, но молодо выглядит: "чисто выбритое лицо, светлые глаза и светло-каштановые волосы... это человек, который может легко исчезнуть в толпе".

По словам самого Килимника, он родился в 1970 году и рос в Кривом Роге, позже переехал в Москву, где в 1990-х изучал языки в военном институте. После этого он работал военным переводчиком РФ, в частности, в Швеции, при этом Килимник настаивает, что не работает на ГРУ и заявляет об отсутствии фактов, что он является российским шпионом.

"Я не имел никакого отношения к военной разведке", - заявил он. На вопрос, были ли у него связи с ГРУ во время его работы с Манафором в Украине, Килимник заявил: "Нет. Ноль".

"Что, если бы я действительно был шпионом РФ?... Я бы не был здесь (в Украине - ред). Я бы был в России", - отметил Килимник. Он также рассказал, что у него есть имущество в Украине и РФ, откуда родом его супруга, и что он часто путешествует, но после публикаций о нем в СМИ он рассматривает возможность бежать из Киева навсегда.

Фотографировать себя во время интервью он запретил, отреагировав на скрытую попытку сделать фото: "Если ты покажешь эту фотографию, я убью тебя, КГБ убьет тебя ... ГРУ убьет тебя".

Материал был опубликован на основе личной встречи корреспондента с Килимником, его переписки и звонков в период с февраля до сентября 2017 года.

Позже Килимник перестал выходить на связь, что в команде спецсоветника ФБР Роберта Мюллера связывают с его бегством из Украины в РФ.

Напомним, экс-политтехнолог Виктора Януковича и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт является центральной фигурой в расследовании спецсоветника ФБР Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией - отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации.

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А". Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.