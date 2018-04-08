За последние десять дней в полицию Донетчины сдались 7 боевиков

Согласно закону, бывшие участники незаконных вооруженных формирований получили шанс на нормальную жизнь без тюрьмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области

"С начала года в полицию Донетчины сдались 9 боевиков, большинство из которых - на прошлой неделе. В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое - выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ - 22-46 лет. Среди них одна женщина", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, причиной сдаться стало понимание неотвратимости наказания, ведь с начала года полицейские привлекли к ответственности 74 боевика. А всего за три года - более 1200.

"Надоело прятаться", "хочу домой", "хочу начать жизнь сначала" - мотив у всех почти одинаковый. Как сообщается, экс-наемники признают свою ошибку и предоставляют ценные показания о службе в "ДНР".

По словам бывших боевиков, о возможности избежать ответственности они узнали из СМИ, прочитав о своих "коллегах", которые добровольно сдались украинской полиции.

Напомним, согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности лица, находившиеся в составе вооруженных формирований, если они добровольно вышли из такого формирования и сообщили о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.