За последние десять дней в полицию Донетчины сдались 7 боевиков

2581 просмотр
Воскресенье, 8 апреля 2018, 07:57

Согласно закону, бывшие участники незаконных вооруженных формирований получили шанс на нормальную жизнь без тюрьмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области

"С начала года в полицию Донетчины сдались 9 боевиков, большинство из которых - на прошлой неделе. В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое - выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ - 22-46 лет. Среди них одна женщина", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, причиной сдаться стало понимание неотвратимости наказания, ведь с начала года полицейские привлекли к ответственности 74 боевика. А всего за три года - более 1200.

"Надоело прятаться", "хочу домой", "хочу начать жизнь сначала" - мотив у всех почти одинаковый. Как сообщается, экс-наемники признают свою ошибку и предоставляют ценные показания о службе в "ДНР".

По словам бывших боевиков, о возможности избежать ответственности они узнали из СМИ, прочитав о своих "коллегах", которые добровольно сдались украинской полиции.

Напомним, согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности лица, находившиеся в составе вооруженных формирований, если они добровольно вышли из такого формирования и сообщили о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Темы: АТО Донбасс полиция
powered by lun.ua
По теме
Сутки в АТО: 42 обстрела, один боец ​​ВСУ получил ранения 8 апреля 2018, 07:31
АТО: 17 обстрелов, ранен военный 7 апреля 2018, 18:27
На Черниговщине на взятке погорел экс-АТОшник - глава РГА 7 апреля 2018, 14:19
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 42 обстрела, один боец ​​ВСУ получил ранения
Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек
"Лицо А": Килимник рассказал о работе на Манафорта в Украине и США
Наезд авто на толпу в Мюнстере: 3 погибших, 20 пострадавших
Все новости
еда

Эти кулинарные хитрости помогут сделать пищу вкуснее

Фото, видео

Как на Закарпатье цветут крокусы