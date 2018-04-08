На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных
В воскресенье зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Четверо военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного и дважды Лебединского.
Также из гранатометов обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, а с стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.
"В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе.