На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 18:39

В воскресенье зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Четверо военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного и дважды Лебединского.

Также из гранатометов обстреляны украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, а с стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

"В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: АТО
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