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На Великдень у зоні АТО поранено 4 військових

Неділя, 8 квітня 2018, 18:39

У неділю зафіксовано 12 обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Четверо військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по українських укріпленнях поблизу Водяного та двічі Лебединського.

Також з гранатометів обстріляні українські опорні пункти неподалік Широкиного, з великокаліберних кулеметів – в районі Водяного, а з стрілецької зброї – поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку із гранатометів різних систем обстріляні оборонці Кримського та Валуйського, а неподалік Світлодарська вівся снайперський вогонь.

"Унаслідок бойових дій чотири українські захисники отримали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - повідомили в штабі.

Українська правда
Теми: АТО
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