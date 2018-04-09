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Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше

Понедельник, 9 апреля 2018, 02:58

Председатель Европейского совета Дональд Туск занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше.

Об этом говорится в данных опроса центра IBRiS для Onet.pl.

По результатам опроса, Туску доверяют 42,8% респондентов, президенту Польши Анджею Дуде - 36,6%, премьер-министру Матеушу Моравецкому - 36,5%.

Туска не доверяют 42,7%, Моравецкому - 43,9%, Дуде - 49,2%.

Наибольшее недоверие у польских граждан вызывают экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский (64,3%). Доверяют Мацеревичу и Качиньскому 15,8% и 23,2% соответственно.

Исследование рейтинга общественного доверия центр IBRiS проводил 4 апреля методом телефонного интервью, опросив с помощью компьютера до 1 100 человек, представляющих репрезентативную случайную выборку взрослых польских граждан.

Темы: Польшарейтинг
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