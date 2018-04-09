Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники не пропустили экипаж "Норда" в Крым

Понедельник, 9 апреля 2018, 09:31
Пограничники не пропустили экипаж Норда в Крым

Украинские пограничники в ночь на понедельник не пропустили членов экипажа судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в оккупированный Крым.

Об этом сообщила в Facebook "Гражданская блокада Крыма", сообщение также распространил представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Сегодня ночью команда судна "Норд", 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу "Чонгар", чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что члены экипажа не имели при себе украинских паспортов, а только "фейковые российские паспорта".

Позже пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил "Громадському радио", что экипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса РФ на КПВВ "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом.

Украинские пограничники не пропустили моряков на оккупированный полуостров, поскольку у них не было паспортов граждан Украины.

"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти же микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ "Гоптовка" с нашими гражданами - экипажем судна "Норд", появились в районе КПВВ "Чонгар". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админграницы, предупредили, что шансов пересечь админграницу у них нет", - рассказал спикер.

Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину.

По данным ГПСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админграницы с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на "Гоптовке", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ "Чонгар". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украины на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы", - отметил спикер.

В воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ. Однако члены экипажа предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

Позже постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщал, что оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна "Норд" паспорта граждан Украины, которые хранятся у них дома, для въезда на полуостров через КПВВ.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды. 

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.

Украинская правда
Темы: КрымПограничная службаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: