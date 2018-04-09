Пограничники не пропустили экипаж "Норда" в Крым

Украинские пограничники в ночь на понедельник не пропустили членов экипажа судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в оккупированный Крым.

Об этом сообщила в Facebook "Гражданская блокада Крыма", сообщение также распространил представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Сегодня ночью команда судна "Норд", 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу "Чонгар", чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что члены экипажа не имели при себе украинских паспортов, а только "фейковые российские паспорта".

Позже пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил "Громадському радио", что экипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса РФ на КПВВ "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом.

Украинские пограничники не пропустили моряков на оккупированный полуостров, поскольку у них не было паспортов граждан Украины.

"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти же микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ "Гоптовка" с нашими гражданами - экипажем судна "Норд", появились в районе КПВВ "Чонгар". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения админграницы, предупредили, что шансов пересечь админграницу у них нет", - рассказал спикер.

Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину.

По данным ГПСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов у админграницы с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на "Гоптовке", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ "Чонгар". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украины на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы", - отметил спикер.

В воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ. Однако члены экипажа предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

Позже постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщал, что оккупационные власти Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна "Норд" паспорта граждан Украины, которые хранятся у них дома, для въезда на полуостров через КПВВ.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.