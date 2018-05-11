В ОБСЕ осудили попытку поджога телеканала "Интер"

ОБСЕ призывает украинскую власть расследовать нападение на телеканал "Интер", который состоялся 9 мая.

Об этом представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в twitter.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале" Интер "в Киеве. Ущерб и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", - говорится в сообщении представительства ОБСЕ по свободе СМИ.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 травня 2018 р.

Ранее обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который планировал телеканал "Интер", вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания призвали не раскалывать общество после обнародования отрывков концерта ко Дню Победы телеканала "Интер".

Утром 9 мая представители Нацкорпуса пришли к зданию телеканала "Интер". Они требовали, чтобы из вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления.

Также 9 мая акцию под стенами телеканала провели представители всеукраинской общественно-политической организации "Вільні люди".

Однако телеканал не убрал из эфира отрывок со словами об улицах с "именами фашистских преступников".

После этого представители Нацкорпуса приехали к дому народного депутата, заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе, где между активистами и полицией произошли столкновения.