В ОБСЄ засудили спробу підпалу телеканалу "Інтер"

ОБСЄ закликає українську владу розслідувати напад на телеканал "Інтер", що відбувся 9 травня.

Про це представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у twitter.

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" у Києві. Збиткам і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятне. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", – йдеться в повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists.