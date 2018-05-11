В ОБСЄ засудили спробу підпалу телеканалу "Інтер"

ОБСЄ закликає українську владу розслідувати напад на телеканал "Інтер", що відбувся 9 травня.

Про це представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у twitter.

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" у Києві. Збиткам і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятне. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", – йдеться в повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 травня 2018 р.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який планував телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Зранку 9 травня представники Нацкорпусу прийшли до будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви.

Також 9 травня акцію під стінами телеканалу провели представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

Проте телеканал не прибрав з ефіру уривок зі словами про вулиці з "іменами фашистських злочинців".

Після цього представники Нацкорпусу приїхали до будинку народного депутата, заступника голови фракції "Опозиційний блок", співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна в Конча-Заспі, де між активістами і поліцією стались сутички.