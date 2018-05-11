В ОБСЄ засудили спробу підпалу телеканалу "Інтер"

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П'ятниця, 11 травня 2018, 00:36

ОБСЄ закликає українську владу розслідувати напад на телеканал "Інтер", що відбувся 9 травня.

Про це представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у twitter.

"Я засуджую вчорашню спробу підпалу на телеканалі "Інтер" у Києві. Збиткам і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство завжди неприйнятне. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", – йдеться в повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який планував телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Зранку 9 травня представники Нацкорпусу прийшли до будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагали, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви.

Також 9 травня акцію під стінами телеканалу провели представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди".

Проте телеканал не прибрав з ефіру уривок зі словами про вулиці з "іменами фашистських злочинців".

Після цього представники Нацкорпусу приїхали до будинку народного депутата, заступника голови фракції "Опозиційний блок", співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна в Конча-Заспі, де між активістами і поліцією стались сутички.

Теми: Інтер пропаганда ОБСЄ
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